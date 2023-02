Sandro Mazzola entra nella Inter Hall of Fame. Lo annuncia lo stesso club nerazzurro in un comunicato in cui ricorda "uno dei giocatori più iconici e leggendari della storia nerazzurra, l'uomo che ha firmato con una doppietta la prima Coppa dei Campioni del Club nel 1964 - si legge in uno stralcio della nota -. Fa il suo ingresso nella Hall of Fame nerazzurra, arrivata alla sua quinta edizione, nella categoria centrocampisti: lui, mezzapunta dal gol nel sangue, che seppe poi arretrare la sua posizione. Si tratta del terzo ingresso nella Hall of Fame nell'edizione 2022, dopo Ivano Bordon e Maicon, e precede l'ultimo annuncio mancante, quello dell'attaccante.Continua dunque l'avvicinamento al completamento degli annunci per il 2022, con i campioni dell'Inter votati dai tifosi nerazzurri lo scorso autunno. Mazzola è il quinto centrocampista a entrare nella Hall of Fame dell'Inter. Prima di lui Matthäus, Stankovic, Cambiasso e Sneijder".

INTER HALL OF FAME: L'ALBO D'ORO