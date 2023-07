Riccardo Aceti e Nicola Magistretti, i progettatori del piano di ristrutturazione di San Siro finora mai preso in considerazione da Inter e Milan, tornano alla carica dalle colonne de La Repubblica Milano. "Credo che alle condizioni di oggi si potrebbe pensare concretamente a una riqualificazione, con tempistiche certe - dice Magistretti -. Il CIO e la UEFA richiederanno adeguamenti della struttura. Sarebbe interessante ottimizzare i lavori, coordinando Comitato olimpico, UEFA e società calcistiche con il Comune", risponde ricordando che lo stadio ospiterà entro il 2026 sia una finale di Champions League che la cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina.

"Si potrebbero ultimare i lavori di un primo lotto funzionale, ad esempio concentrandosi sulle sotto-tribune del secondo anello, oggi vuote, entro luglio-agosto 2025, in tempo utile cioè per le tempistiche richieste dal CIO per le Olimpiadi", aggiunge Aceti, secondo cui dopo i Giochi "potrebbero subito iniziare i lavori del secondo lotto funzionale, con la rivisitazione dei sotto-tribuna del primo anello e le modifiche al terzo anello". Entro il primo semestre del 2028, dicono i due progettatori, i lavori sarebbero conclusi. Costi? Metà rispetto a quanto prevederebbe un nuovo impianto.