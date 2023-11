Il Tar della Lombardia ha fissato la data in cui andrà in scena l’udienza sul ricorso depositato ufficialmente ieri dal Comune di Milano contro il vincolo imposto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello di San Siro, che di fatto vieterà la demolizione integrale della struttura, come avevano richiesto Inter e Milan nel progetto originario del nuovo stadio. Ebbene, secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, la data da segnare sul calendario è quella del 21 novembre, con la Camera di Consiglio chiamata a decidere sul tema.

"Sul vincolo il nostro orientamento è quello di ricorrere contro il parere del Ministero della Cultura, che cita la sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello. In tal senso stanno lavorando i nostri uffici e l’avvocatura", aveva spiegato nelle scorse settimane Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Prima che Palazzo Marino ufficializzasse la volontà di presentare il ricorso.

