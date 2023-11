Alla vigilia del match contro l'Inter, il tecnico del Salisburgo Gerhard Struber esprime ottimismo per una buona prestazione da parte dei suoi uomini dopo la sconfitta di San Siro all'andata: "Dobbiamo giocare in modo aperto e cercare di mettere in difficoltà l'Inter. Se agiamo in modo sbarazzino come successo a San Siro possiamo mettere in difficoltà giocatori di grande esperienza come quelli dell'Inter. Questa è l'indicazione che possiamo trarre dalla gara di andata: domani dovranno funzionare moltissime cose perché si possano portare punti a casa, ma sappiamo anche come si può disturbare l'Inter e ci proveremo".

Ha detto che è possibile, può dirci in concreto come metterete in difficoltà l'Inter?

"Non dobbiamo dare tempo e spazio, giocatori come Barella e Calhanoglu hanno grande tecnica: se si riesce a togliere tempo e spazio può essere un grande vantaggio. Dovremo sfruttare il supporto dei 30mila spettatori che saranno dietro di noi e cercare di sviluppare questo, cercando di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi".

Nell'Inter torna Arnautovic: cosa cambierebbe per voi?

"Noi ci adattiamo al gioco dell'Inter, che ha un grande attacco con Thuram e Lautaro. Evidentemente Arnautovic ha diverse armi a sua disposizione: è un giocatore che ha ricoperto ruoli importanti in Nazionale e sono contento che sia nuovamente a disposizione del suo allenatore e del commissario tecnico della nazionale".

Qual è la situazione degli infortunati, in particolare su Solet e Fernando?

"Per quanto riguarda Fernando ci sono segnali positivi e probabilmente sarà tra i convocati, per quanto riguarda Solet dobbiamo valutare per bene e prenderemo una decisione dopo l'allenamento di oggi".

Lei ha parlato di Thuram e di Lautaro: quanto sarà importante evitare l'asse tra Calhanoglu e l'attacco?

"Se dovessi scegliere i singoli dell'Inter farei fatica... Certo Thuram e Martinez sono pericolosi, ma non dobbiamo pensare solo all'avversario, bensì alla nostra forza e alla nostra capacità di cambiare ritmo, di puntare sul contropiede. Se rimarremo concentrati riusciremo a fare punti anche contro una squadra forte come l'Inter".



Konaté può essere un obiettivo dell'Inter sul mercato della prossima stagione, cosa ne pensa?

"Non ho letto, ma non mi stupisce che i nostri giocatori piacciano ad altri club. Ma per ora gioca con noi e domani lo farà con la nostra maglia".

