Se non le chiudi, poi rischi la beffa. Un vecchio adagio del calcio ha trovato ancora una volta concretizzazione nella maniera più beffarda nella partita dell’Arechi. Una partita in cui l’Inter ha mantenuto il predominio territoriale e creato le occasioni migliori, ma non è riuscita ad andare oltre il gol iniziale di Gosens grazie anche a un super Ochoa in stato di grazia, che nel primo tempo ha bloccato un tiro sottomisura di Lukaku, si è superato su Correa, e nel secondo tempo si è esaltato su tutti i tiri dei nerazzurri, opponendosi anche sottomisura al tentativo di tap-in di De Vrij in un’azione rocambolesca dopo una traversa colpita da Lukaku. Palo anche per Barella, ma anche la Salernitana nel finale ha colpito un legno con Dia.