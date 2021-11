Sala: “Ristrutturare San Siro? Ho provato a convincere Inter e Milan per 2 anni”

Il sindaco di Milano: "Quando non si vedono le cose allo stesso modo, è il sindaco che deve decidere"

A margine di un evento organizzato presso l'Università Cattolica, il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare della questione stadio San Siro, con focus sulla ristrutturazione del Meazza: "Sia in consiglio comunale sia con i cittadini io sono disponibile a fare passaggi di discussione. Ma la discussione non può essere sì o no sul progetto: noi ci siamo presi la nostra responsabilità su quello e andiamo avanti. Sul come, ovviamente, ne possiamo parlare. In campagna elettorale avevo dato per scontato che non avremmo visto sempre le cose allo stesso modo. Ma c'è una regola: quando succede così, è il sindaco che deve decidere e così ho fatto. A chi dice che andava ristrutturato il Meazza, dico di andare loro a convincere i club. Io ci ho provato per due anni, ma se loro non vogliono farlo... Se qualcuno si sente più bravo di me...".