Sala: “Nuovo stadio, dibattito pubblico possibile. Inter e Milan devono parteciparvi”

Il sindaco di Milano spiega: "Quello che la giunta doveva fare lo ha fatto"

Sul nuovo stadio di Milano "non ci sono elementi di novità se non che, come ho detto nei giorni scorsi, è possibile che sia avviato un dibattito pubblico". Lo ha affermato il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, a margine di un evento dell'azienda A2A e del Politecnico di Milano. "Quello che la giunta doveva fare lo ha fatto, dopodiché è chiaro che se una parte della politica o della società civile esprime contrarietà o distinguo, il dibattito può servire per questo e le squadre devono essere partecipi di questa discussione", ha aggiunto.