Intervistato da Corriere.it durante l'appuntamento con 'Corriere delle città', il sindaco di Milano Beppe Sala è stato interpellato ancora una volta sulla questione 'stadio'.

Il Milan avanti per San Donato, l’Inter sembra di non aver ancora metto a punto del tutto il progetto Rozzano. Intanto spunta l’idea riqualificazione San Siro. Che speranze si dà sul fatto che una delle due squadre rimanga al Meazza?

"Ci sono due fasi in tutta questa storia: la prima quando le due squadre vengono a parlarmi della necessità di fare lo stadio nuovo, mi mostrano mille progetti e vogliono farlo a San Siro perché c’è spazio. Ma è chiaro che farlo in quell’area significa abbattere il vecchio San Siro, aggiungendo cemento a dismisura. Questa fase è andata avanti fino ad un certo punto, poi c’è stato il cambio di rotta delle due squadre perché San Siro è stato vincolato, e di fatto va preso atto di questo vincolo che c’è e rimarrà, e un po’ per i referendum, un po’ per l’opposizione di tanti cittadini, iniziano a guardare fuori Milano. Perché io insisto su San Siro? Io non voglio fare i conti in tasca alle squadre, ma fare uno stadio nuovo costa almeno 1,2 miliardi, ma allora perché non considerare San Siro che ha anche una storicità e presenza? San Siro vale almeno 100 milioni, con un diritto di superficie a 90 anni mi date 1 milione l’anno. Certo che dovete ristrutturarlo, ma parliamo di cifre sostanzialmente diverse. In questo momento storico perché non considerarlo? Quando si era aperto il dibattito sulla ristrutturazione di San Siro la mia cartella di posta era stata invasa da tantissime email di persone che volevano salvare San Siro. Il tifoso mediamente vuole salvare quello stadio. Detto ciò, è evidente che se non si può giocare mentre si fanno i lavori, hanno ragione le squadre ma se si può il mio invito è rifletterci. È vero altresì che in alcuni paesi europei si va verso progetti fuori dalle città, come a Parigi. Ma il PSG è costretto ad andare fuori Parigi, perché il comune non vende il Parco dei Principi, o quello di Monaco che è lontano, lontano".

"Oggi non è semplice oggi fare uno stadio in un territorio molto urbanizzato per vari motivi come mobilità, sensibilità della gente, problematiche urbanistiche… È legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio perché si patrimonializzano ed è doveroso che io lo difenda, anchesapendo che le squadre hanno garantito di stare a San Siro fino al 30 giugno del 2030 che è apparentemente lontano, ma è lunghissimo fino ad un certo punto" ha concluso il numero uno del capoluogo lombardo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!