È ancora Milano Football Week, oggi alla sua terza giornata, aperta con l'intervento dal palco di Walter Sabatini ex dirigente dell'Inter che tra le varie tappe della carriera ripercorse oggi, torna non a caso sul periodo in nerazzurro: "All'Inter ho fatto un errore gigantesco: rimanere fuori dall'organico del club. Se sei fuori, non conti niente per i giocatori, per lo staff o per i dirigenti. Avevamo firmato in Cina per la loro squadra cinese e poi ho accolto la richiesta di Zhang per l'Inter, dove però sono rimasto un corpo estraneo. Mi sento di chiedere scusa ai tifosi dell'Inter che meritavano un impegno a 360° da parte mia come quello nei sei anni alla Roma. Il mio più grande errore è stato lasciare l'Inter, dopo aver lasciato 8 mesi prima Roma in maniera unilaterale".

Dopo il risultato dell'andata l'Inter può sentirsi al sicuro?

"L'Inter dovrà stare attenta, ma il 2-0 è rassicurante. Il Milan non deve pensare a ribaltare il risultato, ma pensare a vincere la gara. Anche con il minino scarto perché poi anche all'ultimo minuto può succedere di tutto. Tutti si ricordano la finale fra Bayern Monaco e Manchester United che ha ribaltato il risultato con 2 gol negli ultimi 2'".

Sempre in tema Inter c'è che vedeva a rischio Simone Inzaghi...

"Sono le cose risibili del nostro calcio che è apprensivo. Appena c'è un risultato negativo si pensa a soluzioni opinabili. Inzaghi era sulla graticola un mese fa e ora non penso sia più attuale".

