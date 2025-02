Elogi all'Atalanta e all'Inter da parte di Kosta Runjaic. Protagonista di una luna intervista rilascia a Sport1, il tecnico dell'Udinese spende parole al miele per il calcio italiano e per il gioco espresso dalle due squadre nerazzurre: "Secondo me il calcio italiano ha 'sofferto' solo in casi isolati; nel complesso, la Serie A resta uno dei quattro campionati più forti al mondo", premette il tedesco.

"Ricordate come l'Atalanta ha dominato il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League dell'anno scorso - prosegue nella sua risposta -. Il campionato continua a dettare le tendenze, soprattutto in termini di tattica: che si tratti di Bergamo con la sua marcatura a uomo radicale su tutto il campo o dell'Inter, dove i difensori si spostano deliberatamente in posizioni offensive quando sono in possesso di palla. Ogni partita qui è molto impegnativa per un allenatore".

