Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Chris Smalling, difensore inglese della Roma, ha parlato della delusione della finale persa in Europa League e della stagione alle porte.

Smalling, questa è la sua 5a stagione alla Roma. Aspettative?

«Fare meglio dell’anno scorso, dove abbiamo raggiunto una finale europea. Ciò significa vincere un trofeo ed entrare tra le prime quattro in campionato».

Quanto brucia ancora la finale di Budapest?

«Sconfitta molto dolorosa: eravamo fiduciosi, pur sapendo di giocare contro una grande squadra. Ma le sensazioni erano positive, soprattutto dopo un primo tempo dominato. Poi i rigori, si sa, fanno storia a sé. Quest’anno dobbiamo fare di tutto per cancellare quell’amarezza».

Che idea ha del ciclone Arabia? Si rischia una Cina-bis?

«Non posso giudicare chi fa questa scelta, mi pare interessante, può avere vantaggi, ci sono tanti soldi in ballo. Certo, ci si può interrogare sulla sostenibilità, lo vedremo solo nel tempo. L’esempio della Cina è lì...».

Ha rinnovato con la Roma e la cercava l’Inter. Non avesse firmato, sarebbe rimasto in Italia o tornato in Inghilterra?

«Avevo ben chiara la voglia di restare a Roma, dove sono sempre stato molto bene. Ho parlato con Mourinho, Pinto e la proprietà, ho ascoltato le ambizioni e non ho avuto esitazioni. Con questi tifosi poi...».

Qual è l’attaccante della Serie A più difficile da marcare?

«Dico Vlahovic e Immobile, ma è stata dura anche contro l’Atalanta, che gioca sempre con due punte fisiche. Sfide diverse, che mi piacciono».

Intanto però si cercano Scamacca e Morata.

«Per fortuna non toccherà a me scegliere. Sono due grandi giocatori, verrà fatta la scelta più giusta. Non è un segreto che ci serva un’altra punta».

Lei conosce Lukaku, è sorpreso dal voltafaccia all’Inter?

«A volte non si sa bene cosa accade davvero dietro le quinte. Pensavo potesse restare all’Inter».