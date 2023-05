La Roma ha fermato la sua corsa a Monza e sfiderà sabato l'Inter per una sfida particolarmente importante in zona Champions. Furioso il tecnico José Mourinho: "Stasera abbiamo giocato contro il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera. E ne ho visti di scarsi. Tecnicamente è orribile, dal punto di vista umano non è empatico. Come società non abbiamo forza di altri club di dire questo arbitro non lo vogliamo. Ci sono squadre che dicono 'questo arbitro non lo voglio', la Roma no, non abbiamo questo potere. Potevo farmi espellere, avevo davvero questa voglia, ma ho deciso che sabato devo rimanere con i miei ragazzi per giocare contro una super squadra come l'Inter".

Sugli infortunati e il rapporto con la rosa Mourinho ha dichiarato: "Quando tu hai una squadra con 30 giocatori uguali non devi mai avere giocatori infortunati. Minuto 60 cambi, minuto 70 cambi. Oggi gioca Dzeko e Lautaro e prossima partita Correa e Lukaku. Questo non siamo noi. Squadra che ha fatto malissimo in una competizione europea e che giocano una partita alla settimana non siamo noi, squadre che non si qualificano per le competizioni europee non siamo noi. Noi siamo l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove è. Siamo in semifinale, abbiamo giocato un’eliminatoria in più contro il Salisburgo, siamo in campionato a lottare per alti posti e poi è normale che ci sia accumulazione. Basta che vedi quante partite ha giocato El Shaarawy negli ultimi anni a confronto con quest’anno, così come Smalling".