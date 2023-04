"Il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa". A parlare è Mateo Retegui , nuovo attaccante della Nazionale protagonista di una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola domani. Ecco qualche breve anticipazione in cui si parla anche di Inter.

Non ce n’è uno a cui guarda con più attenzione? Si parla dell’Inter molto interessata a prenderla.

Il sorriso si allarga ancora di più. "Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre. Giovedì (la notte scorsa, ndr.) esordiamo nella Copa Sudamericana (la nostra Europa League, ndr.) in casa contro i brasiliani del San Paolo, poi domenica saremo in trasferta contro il Godoy Cruz. La mia attenzione è tutta qui".

E poi c’è interesse anche dalla Premier League, dalla Liga… In che campionato le piacerebbe giocare?

"Dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia".

