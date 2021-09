Repubblica – Interspac, Suning non ha risposto alla proposta di aiuto finanziario

Cottarelli: "All'inizio ci accontenteremmo di entrare in minoranza, ma il piano è portare il modello di azionariato diffuso"

Tra una settimana esatta, venerdì 24 settembre, si alzerà il velo su Interspac, società nata per portare nel club nerazzurro il modello dell'azionariato popolare. Un progetto promosso dall'economista Carlo Cottarelli che per ora non ha trovato terreno fertile con Suning, che non ha risposto alla proposta di aiuto finanziario. Intanto, come riporta La Repubblica, i soci, fra cui l'ex presidente Rai Roberto Zaccaria, sanno che il percorso non sarà breve. "In una fase iniziale ci accontenteremmo di entrare in minoranza, ma il piano è portare all'Inter il modello di azionariato diffuso, con piccoli soci al fianco di alcuni investitori istituzionali, che tanto bene ha fatto ai club tedeschi, a partire dal Bayern Monaco", le parole riportate da La Repubblica di Cottarelli, forte di 100mila questionari in cui i tifosi hanno espresso interesse per questa idea. Oltre a loro, sono già scesi materialmente in campo, fra gli altri, l'architetto Stefano Boeri, il cantante Roberto Vecchioni e leggende della Beneamata come Marco Materazzi, Beppe Bergomi e Walter Zenga.