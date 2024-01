Un regalo di Natale speciale, firmato Inter. A riceverlo è l'FC Bossonnens, squadra della quinta divisione del cantone di Friburgo, in Svizzera. Tutto nasce da un errore nella pubblicazione sul profilo Instagram della formazione che avrebbe poi sfidato venerdì il Genoa in campionato: per errore, sul nome di Henrikh Mkhitaryan è stato aggiunto come tag proprio quello della formazione elvetica. Molti tifosi hanno cliccato e fatto conoscenza con questa simpatica realtà, e sono rimasti affascinati al punto tale che i followers sono improvvisamente aumentati fino a 32mila unità, addirittura più di Lugano e Stade Lausanne messi insieme; un boom che ha fatto diventare il Bossonnens la decima squadra più seguita nel Paese. Fabien Pauli, uno dei responsabili social della squadra, afferma: “Stavo mangiando a casa di un amico e all'improvviso ho iniziato a ricevere centinaia e centinaia di notifiche. Mi sono reso conto che erano nuovi follower. All’inizio sembrava strano, ho pensato a uno scherzo. Poi ho capito quando un mio amico mi ha scritto che l'Inter aveva taggato l'FC Bossonnens".

I responsabili del club stanno ora cercando di sfruttare con profitto la loro ritrovata fama. All'Inter è già stata inviata una richiesta scherzosa per un'amichevole da giocare a San Siro. "Proveremo a giocare su questa cosa, magari l'Inter ci regalerà anche delle magliette o dei biglietti per le partite. Ma anche se non succederà nulla, pazienza; sappiamo bene che non diventeremo un club di punta con questa storia", spiega Bastian Galley, membro del direttivo.

