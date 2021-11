Recoba: “L’Inter può fare strada. Marotta? Mi portò a Venezia, non è cambiato”

Il Chino ricorda l'esperienza in Laguna con il dirigente varesino: "Era ed è una persona perbene. A Venezia vedevi già l’equilibrio, la capacità di trovare soluzioni"

Stefano Bertocchi

Nel giorno di Venezia-Inter, La Gazzetta dello Sport non dimentica di intervistare un doppio ex di lusso come Alvaro Recoba. Ecco i passaggi più interessanti della chiacchierata del Chino con la rosea.

Gennaio 1999, arrivo in Laguna: che cosa ricorda?

"Eravamo quasi retrocessi. Rischiavamo tutti: io, l’allenatore Novellino, il presidente Zamparini, il d.g. Marotta, ma da lì è nata una cavalcata magnifica, un girone di ritorno incredibile. Pensate che fino a quel momento non avevo mai messo piede in città ed è stato bello scoprirla un po’ alla volta: mi allenavo e vivevo a Mestre, ma mi ritagliavo un pranzo settimanale a Venezia con mia moglie. Abitandoci, forse, non cogli la bellezza, arrivi quasi a pensare che sia tutto normale, ma Venezia non è normale. È pura magia".

In questa Inter c’è il dirigente che la scelse allora.

"Beppe Marotta era ed è una persona perbene. A Venezia vedevi già l’equilibrio, la capacità di trovare soluzioni, di unire club e giocatori: ai tempi avevamo un allenatore un po’ pazzo e un presidente un po’ pazzo, ma lui teneva in piedi tutto con un profilo basso. La cosa bella è che non è cambiato: a volte quando cresci di livello e potere, diventi un’altra persona e invece lui è lo stesso di 23 anni fa, umile e professionale. Anche se alla Juve ha vinto tutto e ora ha rimesso in piedi l’Inter. Ricordo che una volta “Zampa” mi disse: “Se segni puoi prendere quello che vuoi in negozio”. Io segnai e ritirai una tv gigantesca, la più grande del mondo. Quando Beppe la vide, disse: “Chino, così è troppo...”".

Adesso ha scelto Inzaghi per il dopo Conte: ci ha preso?

"Al di là dei risultati, ti accorgi subito che c’è una idea, una mano, un lavoro dietro. Può lottare ancora per lo scudetto e pure in Europa può fare strada. Anche perché, in generale, non è facile allenare una big e, in questo caso, poi è ancora più difficile essere all’altezza di chi l’ha preceduto".

Come ha vissuto l’estate turbolenta dei nerazzurri?

"Non ho seguito per due giorni il mercato e poi leggo su Internet che Lukaku è finito al Chelsea... E prima Hakimi al Paris Saint Germain! La società sarà stata obbligata a fare queste scelte, ma hanno subito reinventato bene la squadra. L’hanno resa ancora competitiva, a partire da Dzeko che sta dando la sua esperienza. Nel calcio, a volte, puoi pensare che qualcuno sia insostituibile, ma non lo è mai se c’è la squadra dietro".

Lautaro gioca nel suo ruolo: fin dove potrà spingersi?

"So solo che segna, quasi sempre, e questa dote non è da tutti. Inutile nascondersi, prima o poi arriverà una superbig mondiale con una superofferta. Ciò non significa che andrà via di certo, ma è una eventualità da tenere in considerazione. Io lo vorrei a Milano per dieci anni, ma non sarà facile tenerlo. L’unica cosa che può fare l’Inter al momento è coccolarlo, come si fa con i giocatori speciali".

La bandiera uruguagia a Milano ora ce l’ha Vecino, che non sembra troppo contento della panchina: lei cosa suggerirebbe?

"Io con Matias ho giocato in Uruguay: ormai è maturo, sa bene che all’Inter sei al top e quindi puoi finire pure in panchina. Non me lo immagino a restare in un posto solo per soldi: se avrà la possibilità di giocarsela rimarrà, altrimenti cercherà altrove, anche se è difficile crescere di livello".

Ha giocato pure con l’allenatore del Venezia, che ha un cognome a lei caro...

"Con Paolo Zanetti ero al Torino: anche se ho fatto male in campo, ho bei ricordi di lui e di tutta la gente granata. Con Javier, ovviamente, il rapporto è speciale: è stato il compagno più importante a Milano. Appena arrivato, senza conoscermi, mi ha accolto per tre mesi in casa sua: chi avrebbe mai fatto una cosa simile? Se oggi tornasse in campo, per me giocherebbe senza problemi in Serie A".

E i mancini nerazzurri le piacciono? Si rivede in qualcuno?

"Bastoni, Kolarov e Dimarco calciano molto bene, ma è inutile fare paragoni. Dimarco non farà mai i miei gol, ma in area marca molto meglio lui di me...".