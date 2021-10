Recoba: “All’Inter fui accolto in modo spettacolare. C’erano tanti sudamericani”

Tuffo nel passato per el Chino: "Al mio rientro in Uruguay l'Universitario de Deportes mi fece un'offerta ma non volevo più andare via"

Redazione FcInterNews

Nel corso di un'intervista alla trasmissione 'Gol Perù', l'ex giocatore dell'Inter Alvaro Recoba ha raccontato un retroscena di quando, tornato in Uruguay dopo l'esperienza europea, fu cercato dal club peruviano Universitario de Deportes: "José Chemo Del Solar mi ha chiamato tre o quattro volte per giocare nell'Universitario. L'ultima volta è stata quando sono tornato in Uruguay (2009, ndr). Sono tornato con l'idea di non partire più. Avevo già realizzato il sogno di giocare in Europa, di aver guadagnato abbastanza soldi per essere grato per quello che il calcio mi ha dato. Nella mia testa non c'era l'idea di andare via - ha ricordato el Chino -. Ho avuto un'offerta importante per andare in Cina, ma ho chiesto tanti soldi e hanno rifiutato. Poi Chemo mi ha chiamato e io ho chiesto tanto per farmi rispondere di no, e lui ha rifiutato".

Non manca poi un riferimento all'esperienza nerazzurra: "Sono passato all’Inter dove non mi conosceva nessuno. C’era solo un video su di me con alcuni gol, non era come oggi dove puoi vedere tutto quello che richiedi. Non c’erano tante informazioni per le persone, ma anche io non ne avevo molte. Fui fortunato perché all’Inter c’erano molti sudamericani e questo mi ha aiutato molto. Ero giovane e mi accolsero in un modo spettacolare. L’Inter è sempre stata una squadra piena di Sudamericani, allora eravamo in 15-16: argentini, brasiliani, colombiani, uruguaiani, c’era un paraguaiano. Quindi non ho mai avuto il problema di adattarmi perché se se ne andava via uno, ne arrivava un altro".