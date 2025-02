In vista dello scontro al vertice tra Napoli e Inter, l'ex difensore della Beneamata, Andrea Ranocchia, intervenuto su Radio Serie A, è stato interpellato sui due attaccanti protagonisti al Maradona sabato prossimo: i suoi ex compagni Lautaro e Lukaku, oggi uno contrapposto all'altro. Chi è più difficile da marcare? Secondo l'ex interista sono "difficili tutti e due. Sono due giocatori diversi. Lautaro è un giocatore che gioca molto per la squadra, viene molto incontro. Mentre Lukaku è un giocatore che ha molta profondità. Io direi che anche Thuram è molto difficile da marcare".

Forse però è più preoccupato Lukaku di Acerbi che Acerbi di Lukaku.

"Si, però sono giocatori forti, di alto livello, che magari anche se non passano bei momenti, soprattutto Romelu che in questo momento non sta attraversando un buon momento perché sta facendo un po’ di fatica, in queste partite qui bastano due-tre giocate per tirar fuori delle giocate che li accendono e tirano fuori qualcosa in più. In questi scontri qui anche lo stato di forma di un giocatore è poco valutabile".

