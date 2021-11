Ranocchia a SM: “Per vincere serve l’aiuto di tutti. Correa ora sta bene”

Il difensore nerazzurro: "La squadra non è solo quella composta dai primi undici, ma anche da tutti quelli dietro"

Prima da titolare con il solito contributo eccellente, ieri pomeriggio per Andrea Ranocchia. Che ai microfoni di Sport Mediaset esprime la propria soddisfazione per quanto fatto vedere contro l'Udinese: "La squadra non è solo quella composta dai primi undici, ma anche da tutti quelli dietro che devono farsi trovare pronti quando sono chiamati in causa. Ci mancano tante partite, per arrivare a traguardi importanti serve l'aiuto di tutti ed è importante farsi trovare pronti".