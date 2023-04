In virtù della qualificazione in semifinale di Champions League conquistata a spese del Benfica, l'Inter ha staccato la Roma nel Ranking UEFA per club portandosi da sola al decimo posto, con 91 punti contro gli 89 dei giallorossi, stasera impegnati nel secondo round dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. In vetta resta tutto invariato: il Manchester City, per la terza volta consecutiva al penultimo atto della Coppa dei Campioni, guarda tutti dall'alto, compresi Bayern Monaco e Chelsea che si sistemano sugli altri due gradini del podio. Poi via via le altre a completare la top 10: Liverpool, i campioni d'Europa in carica del Real Madrid, PSG, Manchester United, Juve e Barcellona.

LA TOP 10:

1. Manchester City 139.000

2. Bayern Monaco 136.000

3. Chelsea 126.000

4. Liverpool 123.000

5. Real Madrid 120.000

6. Paris Saint-Germain 112.000

7. Manchester United 104.000

8. Juventus 98.000

9. Barcellona 98.000

10. Inter 91.000

