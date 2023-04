"L'Inter? Un interesse esiste, vediamo come si evolvono i piani di Suning. In Europa ci sono tre club che hanno grandi possibilità di sviluppo: i due milanesi e l’Atletico Madrid. Per ora, restiamo alla finestra e ci godiamo il Leeds". Era il 1° maggio 2021 (qui l'intervista) e Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, commentava così ai microfoni de La Repubblica i rumors attorno ad una possibile trattativa con Suning per l'acquisizione del club nerazzurro. Parole che tornano di moda oggi dopo l'indiscrezione di Bloomberg: l'Aser Ventures, l'azienza di proprietà di Radrizzani che detiene una quota di maggioranza nel club inglese, sarebbe tra gli investitori che stanno valutando un'offerta per strappare il club dalle mani di Suning (QUI LA NOTIZIA).