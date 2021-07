Pirola: “Sono interista, ma resto concentrato sul Monza; per il futuro chissà”

Il difensore, tornato in prestito al Monza, parla della scorsa stagione e dei proprio obiettivi personali e di squadra

Lorenzo Pirola è stato uno dei colpi maggiormente voluti e cercati da Galliani per riprovare a portare il Monza in A, dopo che l'obiettivo è sfuggito per un pelo lo scorso anno. Appena terminato il campionato, nonostante le tante richieste per il giovane difensore scuola Inter, il Monza si è mosso per averlo in prestito un'altra stagione (accordo raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni e controriscatto in favore dei nerazzurri a 8), rifiutando anche offerte di cessione a titolo definitivo per continuare a far crescere il ragazzo. TuttoMonza.it lo ha intervistato in esclusiva (Leggi qui l'intera intervista). "Quest'anno mi aspetto quello che mi aspettavo l'anno scorso, di crescere, migliore e giocare con continuità - ha detto -. Non è semplice perché siamo un gruppo forte in ogni ruolo, c'è tanta concorrenza ma è giusto così in una squadra come il Monza. Mister Stroppa propone un calcio molto offensivo sia in fase di possesso che di non possesso e mi sto trovando molto bene per il momento".