Persyn: “Bruges, spero nel riscatto. Da quando sono partito ho imparato tanto”

Il terzino in prestito dall'Inter, autore di un gol stupendo contro il Beerschot: "Prima della partita mi sentivo nervoso, lo spogliatoio mi ha aiutato"

Lo stadio Jan Breydel lo ha incitato al momento del suo ingresso in campo. E Tibo Persyn ha ripagato i suoi tifosi con un gol mostruoso, una saetta da 130 km/h decisiva per la vittoria contro il Beerschot. E a fine gara, il ragazzo arrivato dall'Inter in prestito non nasconde tutta la sua emozione: "Stavo praticamente tremando in quel momento. Prima della partita mi sentivo nervoso, ho sentito la pressione e l'energia nel mio corpo. C'era molto stress ma l'intero spogliatoio mi ha aiutato moltissimo".