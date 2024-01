Ad unirsi al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Franz Beckenbauer, leggenda del calcio mondiale venuto a mancare all'età di 78 anni, c'è anche Benjamin Pavard, legato al due volte campione del mondo non solo dalla militanza nel Bayern Monaco ma anche dal fatto di aver ereditato il suo storico numero di maglia, come ricordato dallo stesso francese: "Riposa in pace, Franz. Leggenda del calcio, mentalità vincente che è stata d'ispirazione. Un onore per me avere indossato la tua maglia numero 5", scrive Benji su Instagram.