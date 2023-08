Così come Marcus Thuram, che nella passata stagione è stato capace di segnare il suo record di gol e assist in Bundesliga, anche Benjamin Pavard si presenta all'Inter con un bel biglietto da visita scritto direttamente durante lo scorso campionato tedesco: il francese, promesso sposo dei nerazzurri, vanta la seconda miglior percentuale di duelli vinti tra i giocatori del torneo 2022/23 (66.5%). Meglio di lui ha fatto solo Jonas Hector (67%). Lo evidenzia Opta. .