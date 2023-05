Per presentare il derby di domani sera, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'ex nerazzurro Goran Pandev: "I miei ricordi nel derby? Mi ricordo quando ero appena arrivato dalla Lazio a gennaio, abbiamo vinto 2-0 con un gol su punizione, eravamo anche in dieci perché Sneijder è stato espulso. Sono sempre partite emozionanti. Io amato ovunque? Ho cercato dove sono stato di dare il meglio possibile, a volte riesci e a volte no. Ho sempre dato tutto in campo. Materazzi mi ha dato tanto, era come un papà, mi dava anche delle botte, ma per me è stato fondamentale".

Qualche consiglio ai giocatori domani?

"Nelle due sere prima del Barcellona non ho dormito, però dopo 5 minuti appena inizia la partita sembra tutto normale. All'Inter c'è tanta gente con esperienza, fisicamente stanno benissimo, ma dovranno dimenticare la partita dell'andata. Credo che possano passare il turno, hanno recuperato anche i ricambi in panchina, stanno facendo tutti gol e ne prendono pochi. Sappiamo che torna Leao, ma lo conoscono bene e credo che faranno una grande partita. Questa Inter è forte, ma sicuramente la nostra aveva gente come Eto'o che vinceva le partite da solo. Sono due Inter molto diverse".

Inzaghi?

"È cambiato tanto, abbiamo fatto cinque anni insieme alla Lazio. Ha dimostrato di saper soffrire, ha avuto difficoltà ma se raggiunge la finale di Champions League ha fatto una grandissima cosa. Spero che riesca a vincerla perché una piazza come l'Inter la merita".

Come giudichi la stagione dell'Inter?

"L'Inter ha due grandissimi direttori sportivi come Marotta e Ausilio, so cosa possono fare. Secondo me questa stagione dell'Inter è positiva se alla fine arrivano al secondo posto, vanno in finale di Champions e vincono la Coppa Italia. Hanno quattro grandi punte, secondo me adesso non puoi sbagliare perché stanno tutti bene. Correa ha avuto qualche problema, ma sono tutti attaccanti che ti fanno la differenza".