Pallone d’Oro, c’è un po’ di Inter: Barella e Lautaro al 26° e al 21° posto

Il centrocampista condivide il piazzamento con Ruben Dias e Gerard Moreno, il Toro a pari merito con Bruno Fernandes

Qualche gradino più in alto c'è Lautaro Martinez, l'altro interista nominato tra i primi 30: il Toro, campione d'Italia in nerazzurro e trionfante in Copa America con l'Argentina, chiude invece al 21° posto, così come Bruno Fernandes (Manchester United).