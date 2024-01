Lautaro migliore in campo in Monza-Inter: 8 in pagella sulla Gazzetta dello Sport per per gli avversari è un "dente del giudizio che non riescono mai a curare". Molto bene anche Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco: per tutti e tre c'è un 7,5. Stesso voto anche per il tecnico Inzaghi: "La squadra ormai gioca a memoria".

Sul 7 si attestano Pavard, De Vrij, Barella e Thuram, mentre 6,5 per Bastoni e Frattesi, che conquista un rigore nel finale. Si fermano alla sufficienza Darmian ("Secondo rigore consecutivo concesso dopo quello col Verona"), Sommer, Acerbi, Asllani e Carlos Augusto. Nessun bocciato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!