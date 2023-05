"Hanno dimostrato di volermi davvero, quindi non ho dovuto pensarci a lungo. Potevo andare alla Roma o alla Juventus, ma mi piaceva di più il progetto dell'Inter". A parlare è Gaetano Oristanio, gioiello del settore giovanile dell'Inter ora in prestito al Volendam. Nell'intevesta concessa a Goal.com, il fantasista classe 2002 ricorda anche l'esperienza con la prima squadra nerazzurra: "Una squadra incredibile. Quando ti ritrovi in campo con giocatori come Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, senti inizialmente un po' di pressione, ma mi hanno fatto sentire a mio agio".

Oristanio spiega poi la decisione di provare l'esperienza in Olanda: "C'erano diversi club di Serie B interessati, ma l'Inter pensava che il Volendam fosse quello giusto per me. Sono molto contento di essere venuto qui, altrimenti non avrei optato per un secondo anno a Volendam. Ho parlato con Mulattieri, che ha giocato qui, e anche lui mi ha confermato di come questo sia un contesto giusto per crescere. Col senno di poi, sono contento di averlo ascoltato, perché continuo a migliorarmi qui".

Il suo allenatore, tra l'altro, è un ex interista come Wim Jonk: "Sapevo che era lui l'allenatore perché me l'ha detto Mulattieri. Per via del suo passato all'Inter, parla ancora un po' di italiano e mi mi aiuta molto, grazie a lui sono davvero diventato un giocatore migliore. Non lo dimenticherò mai, ma anche tutte le altre persone qui al Volendam che mi hanno sostenuto".

Rinviati, invece, i discorsi sul futuro: "Ci penserò in estate. Vedremo. Per ora voglio concludere la stagione nel migliore dei modi. Sono concentrato sul Volendam e non voglio ancora pensare al mio futuro. Ci sarà tempo"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!