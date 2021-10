Nuovo stadio, Sala: “Presto incontrerò Milan e Inter. Però sanno che deciderò io”

Il rieletto sindaco di Milano: "Temi di discussione con le società ce ne sono, ma non possiamo tenerli in ballo a lungo”

Milan e Inter “mi hanno chiesto di incontrarli e lo farò presto” per parlare del nuovo stadio a San Siro, “poi sì, sarà il momento di decidere”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la conferenza stampa a Milano per la presentazione della giunta che lo accompagnerà nel secondo mandato a Palazzo Marino. In squadra e maggioranza ci sono anche contrari al nuovo stadio: “Non tutti la vedono nello stesso modo, ma tutti sanno qual è la regola: alla fine decido io. Temi di discussione con le società ce ne sono, ma non possiamo tenerli in ballo a lungo”.