Dopo aver battuto la Lazio, stravincendo la semifinale, l'Inter si presenta all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per giocare la sua terza finale di Supercoppa Italiana consecutiva, con l'obiettivo di portare a casa il primo Trofeo dell'anno solare, replicando quanto fatto lo scorso anno contro il Milan e due anni fa contro la Juventus. Per farlo però la squadra di Simone Inzaghi ha da superare lo scoglio Napoli. A conquistare la finale è difatti la squadra campione d'Italia che lo scorso giovedì ha battuto la Fiorentina, seconda finalista della Coppa di Roma della scorsa stagione, e rimesso di fatto le pedine al proprio posto sulla scacchiera. Nonostante la nuova formula della Final Four, inedita fino a quest'anno, difatti a presentarsi all'ultimo atto di questa Supercoppa sono proprio le stesse che per diritto sarebbero dovuti andare a Riyadh, se non fosse stato introdotto il nuovo format.

A far da padroni della prima parte di partita sono l'equilibrio e il rigore tattico, insieme a quel velo di inconsolabile tristezza che la brutta notizia della dipartita di Gigi Riva ha fatto calare sul calcio italiano. A partire meglio è la squadra di Mazzarri che spinge con una verve maggiore rispetto a quella di Inzaghi, al contrario più attendista e focalizzata a studiare un avversario già stra-battuto qualche settimana fa tra le mura del Maradona, ma per certi versi parecchio differente. Ci mette qualche giro d'orologio a prendere le misure l'Inter, ma quando lo fa non lascia grande spazio all'avversario, eccezion fatta per Gollini, unico vero protagonista tra gli undici con la maglia azzurra. Crescono possesso e spinta in avanti della squadra 'ospite' e con essi anche il numero di incursioni verso la porta dei campioni d'Italia. Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan, ma anche Lautaro e Thuram tentano di trovare un pertugio che non si trova per tutti i primi quarantacinque minuti, eccezion fatta per il guizzo del Toro, su servizio di Tikus, che al 37esimo trova la rete ma si alza correttamente la bandierina che annulla tutto per offside del numero 9 nerazzurro e il risultato torna in equilibrio.

Meno straripante che in semifinale contro la Lazio la squadra di Inzaghi torna in campo dagli spogliatoi con qualche tacca di batteria leggermente inferiore rispetto al primo tempo. A mostrarsi più in forma è ancora la squadra partenopea che non a caso trova un paio di conclusioni ma non la porta. Errori e qualche leggerezza e distrazione di troppo fanno ancora dell'Inter una sorta di brutta copia di sé stessa, ma al passar del tempo torna a crescere la squadra vice-campione d'Europa che, superato il 60esimo e incassato l'ennesimo calcione di Simeone che costa all'argentino l'espulsione, comincia a picchiare in avanti senza lasciare grandi respiri agli azzurri, rintanati per quasi tutto il resto della gara nella loro metà area nel tentativo di murare un assedio sempre più stringente e ossessivo che non trova però i suoi frutti neppure con l'innesto di forze nuove che Inzaghi instilla sapientemente a trazione anteriore e con un pensiero neanche troppo velato all'eventuale lotteria dei rigori.

Ma a disintegrare letteralmente ogni spettro di terrore è sempre, il solito, imprescindibile numero dieci. Con un'irrompente zampata al termine di una carambolesca azione nata da un recupero palla di Alexis Sanchez ma aggiustata da Pavard che trova il piedone letale, quantomeno per Gollini e tutto il Napoli, del Torito di Bahia Blanca che, meno freddo nell'esultanza che di fronte all'ex Tottenham, non si contiene, si sfila la maglia e si prende un giallo che, per una volta, non farà arrabbiare nessuno. Un gol che fa esplodere il cuore a milioni di interisti e premia per l'ennesima volta un incredibilmente temerario Simone Inzaghi.

