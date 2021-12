Nandez tra Inter e Napoli? L’agente fa chiarezza: “Io non ho alcuna novità”

Il procuratore dell'uruguaiano nega offerte imminenti per il suo assistito

Nelle ultime ore è tornato in modo prepotente di moda il nome di Nahitan Nandez per la mediana dell'Inter, che sarebbe in corsa con il Napoli in vista del mercato di gennaio. Sulle frequenze di 1 Station Radio, è intervenuto l'agente dell'uruguaiano, Oscar Bentancourt, che ha però gettato acqua sul fuoco: "Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan - ha detto il procuratore -. Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto: sul ragazzo non ci sono novità di mercato".