Protagonista di una diretta sulla pagina Instagram di Sportmediaset, Radja Nainggolan ha toccato diversi temi nell'intervista con Marialuisa Jacobelli, tra cui quello legato alla scelta di Romelu Lukaku di giocare alla Roma dopo il gran rifiuto all'Inter: "Sono contento che giochi nella Roma, è un giocatore che fa tantissimi gol come ha mostrato sinora - le parole del belga -. Per quanto lo conosco, se ha scelto di lasciare l'Inter, un motivo c'è sicuramente. La gente continua a chiedersi perché si è comportato così, tuttavia prima o poi penso che svelerà le motivazioni della sua scelta anche perché sono curioso di sentire la sua interpretazione".

Parlando dell'Inter, sua ex squadra, il Ninja ha spiegato che parte con un vantaggio sulle altre, ma non da questa stagione: "Sulla carta l'Inter è la squadra favorita, così come era lo scorso anno dove hanno perso il titolo da soli. D'altra parte hanno trovato un Napoli allenato da un grande allenatore come Luciano Spalletti, probabilmente il mister con cui mi sono trovato meglio visto che propone un calcio offensivo e propositivo, come piace a me".

