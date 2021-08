Nainggolan: “Ho scelto l’Anversa perché mi ha voluto fortemente”

Il belga spiega le ragioni della sua decisione: "Bello essere tornati qui, il progetto è molto interessante"

In attesa delle visite mediche e della firma sul biennale che lo legherà all'Anversa, Radja Nainggolan ha spiegato a Sporza i motivi della sua scelta di tornare in Belgio: "Bello essere tornati qui, ho scelto l'Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente e il progetto è molto interessante".

Nessun problema sulla rivalità locale con il Beerschot, club in cui il Ninja è cresciuto calcisticamente: "Sono cresciuto con loro e sarò sempre grato al club, ma in carriera bisogna prendere delle decisioni. Io non ho fatto una scelta contro i tifosi del Beerschot, è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa".