Moviola CdS – Giroud su Sanchez: Guida sbaglia, irregolare il pari rossonero

Il quotidiano romano sottolinea l'errore del direttore di gara sul contatto da cui origina l'1-1

Alessandro Cavasinni

Il Corriere dello Sport parla chiaro: Guida commette un errore sull'azione dell'1-1 del Milan. "Giroud si scontra con Sanchez commettendo fallo. Il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare, ma la valutazione dell’intervento spettava solo a lui che era in pieno controllo dell’azione ed aveva potuto vedere l’intera dinamica dell’episodio. Per questo non c’è stato margine di intervento del Var - sottolinea il quotidiano romano -.

Sufficiente la gestione disciplinare: sul taccuino di Guida manca però un cartellino giallo a Theo Hernandez che, al 42’ del primo tempo, con il braccio largo colpisce al volto Barella. Il direttore di gara non concede nemmeno il fallo, ma è un errore. Anche per queste circostanze però non è previsto l’intervento del Var"

E non c'è alcun rigore, come reclamato dai rossoneri, al 19': "Il tiro di Leao colpisce il braccio di Bastoni che però è aderente al fianco in posizione non punibile".