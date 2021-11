Moratti risponde a Sala: “Notevole caduta di stile, cosa lo compro a fare S. Siro?”

L'ex patron dell'Inter a Fanpage.it: "San Siro per noi deve restare come unico stadio di Milano"

Non è piaciuta a Massimo Moratti la provocazione lanciata in mattinata da Beppe Sala, sindaco di Milano, che lo invitava a comprare San Siro dopo l'adesione dell'ex patron dell'Inter al Comitato 'Sì Meazza' che è contro l'abbattimento dello storico impianto. "Ma veramente ha detto così? - ha dichiarato incredulo Moratti a Fanpage.it -. Cosa lo compro a fare, per giocarci con i bambini? San Siro per noi deve restare come unico stadio di Milano, per come risponde, il sindaco dà per scontata la costruzione del nuovo stadio. Ed è ovvio che non è possibile tenerli entrambi. Ma il Comitato 'Sì Meazza' non vorrebbe tenere lo stadio come monumento, bensì per continuare ad avere Inter e Milan. Mi dispiace che il sindaco se la sia presa così e che abbia avuto questa notevole caduta di stile nella risposta che ha dato".