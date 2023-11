Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha commentato per Kiss Kiss Napoli il ritorno all'ombra del Vesuvio di Walter Mazzarri, ultimo allenatore della sua presidenza nerazzurra: "Mazzarri lo conosco quando allenò la mia Inter, ha tutte le qualità ed il carattere per aiutare una squadra come il Napoli che ora è un po’ in difficioltà. Il Napoli dovrebbe farcela a risalire in classifica, l’esonero certo è sempre uno shock, comunque secondo me con Walter l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro è ampiamente alla portata".

Sguardo poi al campionato italano: "L’Inter mi sembra la squadra più forte quest'anno, anche per come si sta comportando nelle avversità, per il campionato che sta facendo e per la forza della rosa. Migliore il calcio ai miei tempi? Il calcio è sempre bello, la gente si abitua ai cambiamenti. Il gol di Federico Dimarco? Mi ha ricordato il gol del Chino Recoba ad Empoli".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!