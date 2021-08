Moratti: “Lukaku via? Perdi come squadra e patrimonio. Zapata e Vlahovic ok”

L'ex presidente ha parlato della possibile cessione di Lukaku: "Sportivamente ci perdi, economicamente bisogna vedere"

"Non so esattamente la situazione. Credo che siano attratti certamente da questa cifra importante, non so se basterà a cambiare quella che possa essere l’economia dell’Inter. Perché sotto un certo aspetto, tenere Lukaku vuol dire avere una squadra forte e un patrimonio importante, vendendolo perdi sia come squadra che come patrimonio". Queste le parole di Massimo Moratti intervistato da calciomercato.it. "Bisogna vedere cosa valutano più importante, se il cash o questo tipo di ragionamento - ha aggiunto l'ex presidente nerazzurro -. Inoltre bisogna vedere anche se è necessario per loro. Dal punto di vista sportivo è veramente un peccato, mentre dal punto di vista economico non posso entrare nei conti che non conosco".