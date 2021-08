Moratti: “Messi-Inter, avrei fatto di tutto. Lukaku via per necessità di cassa”

L'ex presidente del Biscione dice la sua sull'addio della Pulce al Barça e sul quello (possibile) di Big Rom al nerazzurro

La cessione di RomeluLukaku al Chelsea fa rumore. E per questo è uno dei temi affrontati da Massimo Moratti nell'intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss: "Credo che la necessità di cassa faccia propendere per la cessione di Romelu, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva - l'augurio dell'ex patron del Biscione -. Non conosco la situazione economica dell’Inter e quindi non posso esprimermi nel dettaglio. Purtroppo le cose nel calcio già le cose non andavano bene, poi il covid ha acuito tutto. Tutto nasce dalla crisi mondiale con la pandemia che ha peggiorato la situazione generale, ci vuole una revisione di tutto il sistema".