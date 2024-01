La finale di Supercoppa italiana di stasera ma non solo: è ricco il menù dell'intervista rilasciata da Massimo Moratti sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. L'ex patron dell'Inter parte proprio dalla sfida tra la squadra di Inzaghi e il Napoli che mette in palio il primo trofeo della stagione per quanto riguarda il nostro calcio: "L’Inter sta giocando molto bene, ma le prestazioni dipendono molto dall’avversario che si affronta e il Napoli sta crescendo. Può essere una partita bellissima".

Il discorso, poi, si sposta su José Mourinho, accostato ai partenopei dopo l'addio improvviso alla Roma: "Non so, lui farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze. A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante. De Laurentiis? Non lo conosco molto bene, non saprei dire se si troverebbe bene con Mourinho. La sua specialità è quella di essere un professionista serio, conosce tutto della sua squadra, è un grande appassionato di calcio. La comunicazione? La studia e l’ha studiata".

Infine, un doveroso pensiero per Gigi Simoni, che oggi avrebbe compiuto 85 anni: "Un grande signore e un professionista molto serio, ho avuto sempre la fortuna di avere grandi persone al mio fianco".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!