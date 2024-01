Rischio rimandato! Con buona pace della maggioranza dei titoli dei quotidiani di oggi, l’Inter a Monza alza la musica delle cuffiette e si isola dal resto del mondo, specie da quella fetta di mondo che prima della sfida al U Power Stadium si era dilettata in rituali di preghiera più o meno complessi che avevano come fine ultimo la speranza di vedere la squadra di Simone Inzaghi scivolare sullo stesso terreno che nella passata stagione aveva fatto da gara inaugurale di un black period che ha tolto ai nerazzurri ogni pretesa di scudetto. Niente da fare. Non questa volta. Questa sera nel vicino capoluogo di provincia i milanesi partono forte e decisi nel bene di una lotta scudetto che passa dallo scontro diretto che attende i vice-campioni d'Europa tra due turni. Gli avversari dovranno aspettare: il sorpasso, magari, un'altra volta.

Primo tempo praticamente a senso unico durante il quale l'unico episodio fuoritema è sottoscritto dal capitano degli uomini di Palladino, Matteo Pessina che riesce a trovare un varco per permettere il capolino della sua squadra, trova la rete e apre le speranze dei padroni di casa accorciando le distanze. Ma è ancora il duo Rapuano-Aureliano a tarpare le ali dei biancorossi e, dopo aver indicato il dischetto per il tocco di mano di Roberto Gagliardini in area, penalty che vale l'1-0 dei nerazzurri sottoscritto dal solito Calhanoglu, infligge un'altra stangata ai brianzoli. Di qualche centimetro, a limite del percepibile, l'ex Atalanta è oltre la linea di difesa a protezione di Yann Sommer e il tabellino torna sul 2-0. Risultato a rigor d'onestà leggermente ingeneroso nei confronti della squadra ospite che con un pizzico di fortuna e di precisione sotto porta in più avrebbe potuto tranquillamente concludere i primi 45 minuti con un vantaggio di quattro o addirittura cinque reti almeno.

Alla ripresa parte meglio il Monza, rivitalizzato dal break negli spogliatoi, dove la squadra di Palladino ritrova smalto, lucidità e forma mancati nella prima frazione di gioco. L'orgoglio prende il sopravvento e come conseguenza naturale salgono concentrazione e ordine tattico della squadra in divisa rossa che al ritorno in campo impatta al match meglio di quanto fatto nella prima parte di match. I nerazzurri lasciano spaziare con gambe e fantasia gli avversari fino alla solita letale ripartenza, tipica di casa Inter, che si conclude con il tocco di Thuram per Calhanoglu che spiazza Sorrentino e cala il tris dell'Inter, sua doppietta personale. Un tris che però non spegne la squadra di casa che al contrario trova presto la reazione cercando soluzioni verso l'estremo difensore svizzero e la trova con un intervento leggero ma pur sempre falloso di Darmian su Dani Mota in area di rigore ed è subito Pessina versus Sommer. Questa volta non c'è VAR che tenga, il centrocampista monzese bluffa il portiere interista e questa volta l'esultanza è valida: 1-3. Il clean sheet sfumato non abbassa l'asticella della capolista che di scomodarsi dal trono non ne ha proprio genio e prima Lautaro dal dischetto, dopo che Akpa Akpro è franato addosso ad un super Frattesi in fase di inserimento valso il terzo rigore del match, poi Thuram, dopo una finta da fuoriclasse che manda fuoripista Caldirola, l'Inter ne fa cinque e sventola la manita ai vicini torinesi, impegnati martedì prossimo contro il Sassuolo.

Cinque gol per tre punti che si cumulano ai 48 precedenti e Inter prima della classe con 51 punti e 49 reti segnate, al fronte delle 10 subite. Numeri che fanno da ulteriore abbellimento ad una manita già bella che eloquente e da Monza è tutto, arrivederci e alla prossima.

