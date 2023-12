Continuano a piovere attestati di stima per Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo dell'Inter dopo l'addio in estate di Marcelo Brozovic. L'ultimo a unirsi al coro è Vincenzo Montella, uno che può testimoniare la crescita esponenziale di Calha avendo visto la versione del calciatore prima al Milan e ora nella Turchia, di cui è diventato da poco ct: "In questo momento è il miglior centrocampista d'Italia, forse del mondo", la battuta dell'Aeroplanino, pronunciata a margine della consegna del 'Premio Euro Mediterraneo', in Campidoglio.

