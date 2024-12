Per tutti i tifosi dell'Inter interessati a seguire la propria squadra in estate negli Stati Uniti per il Mondiale per Club è dedicata una fase di pre-sale, attiva fino alle ore 16 (orario italiano) di martedì 21 gennaio 2025. Questa fase permetterà di acquistare biglietti per settori interamente dedicati agli interisti. Sono disponibili anche i biglietti riservati alle persone con disabilità. Per poter procedere, i tifosi nerazzurri dovranno compilare un form per richiedere un Access Code necessario per completare l’acquisto sul sito ufficiale FIFA. È possibile richiederlo fino alla mezzanotte di mercoledì 15/01/2025.

Ciascun codice è valido per l’acquisto di fino a 4 biglietti, su tutte le partite disponibili (Group stage e fase a eliminazione), e per un solo ordine d’acquisto. Qualora il tifoso fosse interessato ad acquistare un ulteriore match in un secondo momento, dovrà essere in possesso di un secondo Access Code. FIFA ha inserito anche l’opzione dei match ‘conditional’, ovvero i match della fase a eliminazione diretta che non si avrà la certezza che verranno disputati fino alla conclusione della fase a gironi. Se dunque un tifoso acquisterà un match ‘conditional’ e questo non si giocherà, il biglietto verrà annullato e rimborsato.

Le quantità dei codici per l’acquisto dei biglietti sono limitate. La ricezione dell’Access Code non assicura la disponibilità dei posti al momento dell’acquisto. Inoltre, Inter comunica che in caso di alto numero di richieste, i codici verranno distribuiti dando priorità agli Abbonati 24/25, successivamente ai Soci Inter Club attivi e solo dopo a tutti i restanti tifosi.

I codici verranno inviati secondo le seguenti scadenze:

Richiesti entro la mezzanotte di domenica 22/12: nella giornata di lunedì 23/12

Richiesti entro la mezzanotte di mercoledì 1/01/2025: entro domenica 5/01/2025

Richiesti dal 2/01/2025 al 8/01/2025: entro domenica 12/01/2025

Richiesti dal 9/01/2025 al 15/01/2025: entro domenica 19/01/2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!