Se Lautaro Martinez oggi è un (grande) pezzo di Inter lo si deve anche a Diego Milito, uno che in carriera è stato abituato a ricevere assist per insaccare in rete e che, invece, in questo caso, è stato lui a fornirne uno in favore dell'amico Zanetti e del suo ex club. Lo stesso Milito, alla Gazzetta dello Sport, parla del Toro a poche ore dalla sfida all'Atletico in Champions.

Milito, se non ci fosse stato di mezzo lei oggi Lautaro giocherebbe nell’Atletico?

"Semplicemente l’Inter è stata più brava e pronta a prenderlo. Quando sono entrato nella dirigenza Racing, le discussioni erano avanti con l’Atletico: ballavano un paio di milioni, non di più. Ho chiamato Javier Zanetti perché sapevo che anche loro lo seguivano e a quel punto hanno accelerato: Ausilio è venuto qua e abbiamo chiuso. Non penso di aver fatto niente per spingerlo da una parte o dall’altra, ma sono comunque contento che sia andata così".

Si poteva intuire già all’epoca il talento, ma lei immaginava che sarebbe diventato così forte?

"Ne ero sicuro perché lo conosco sin da bambino. Lauti sa imparare da se stesso e questa leadership, che ora tutti vedono, è una dote naturale. È qualcosa che ha dentro. Si è preso il tempo giusto per crescere, anno dopo anno, senza mai fermarsi. Ed è ancora giovane, può solo migliorare".

Migliorerebbe più rinnovando con l’Inter o andando altrove?

"Certe decisioni sono personali, ma so quanto si trovi bene a Milano e quanto all’Inter abbia trovato l’ambiente giusto. Può davvero diventare una bandiera nel lungo periodo: essere capitano e punto di riferimento di un club e di un intero popolo lo responsabilizza. Poi, certo, nel calcio ci sono sempre tante varianti...".

L’Atletico ne ha perse 8 e l’Inter 2: come la vede a San Siro?

"La vedo molto molto dura, sarà un match tostissimo. L’Inter può considerarsi un filo superiore per come arriva: è una delle migliori squadre d’Europa, con una precisa organizzazione e individualità altissime, ma di fronte stavolta si trova un allenatore furbo e preparatissimo. Simeone nelle difficoltà riesce sempre a dare qualcosa in più e a tirare fuori il meglio dai suoi. In più ha giocatori di esperienza come Griezmann e De Paul. Vedremo chi prenderà il controllo del centrocampo perché è lì che si decide".

Alla fine dei giochi, dove sta il segreto di questa Inter?

"Si è raggiunto un livello stratosferico grazie al collettivo, ma c’è un pezzo del puzzle che permette di incastrare tutti gli altri. Per me è Calhanoglu, insostituibile".