Milito: “Io vicino al Real dopo la Champions. Lautaro? Vale il Madrid, ma è già in un top club”

Intervista ad As per l'ex attaccante argentino

Redazione FcInterNews

Diego Milito si gode il suo momento con la famiglia, dopo l'esperienza da dirigente del Racing. Ne parla oggi ad As, l'ex attaccante nerazzurro. "L'esperienza è stata bellissima ma estenuante - dice riguardo al ruolo avuto nel club argentino - Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo posti. Tutti i ruoli sono difficili, l'importante è lavorare con passione. In ogni caso nulla è paragonabile a giocare a calcio".

Stasera c'è Real Madrid-Inter e i nerazzurri hanno la chance di prendersi il primo posto del girone. "Nel calcio bisogna sempre crederci - dice Milito - E' una gara di livello top, l'Inter può vincere. Chiaramente è difficile, ha di fronte il Real, questo significa molto. Però può fare una grande partita e vincere. E' in un buon momento, con un buon allenatore e buoni giocatori".

Proprio Milito segnò quattro gol in una gara contro il Real, quando giocava a Saragozza. "Sono ricordi che restano per sempre - afferma - Nella storia e per me. Segnare quattro gol in una gara è difficile, immagina al Real dei Galacticos di quel momento. Sono le notti che sogni. Il Bernabeu è uno stadio mitico. E' stato un piacere giocarci, mi ha dato le gioie più grandi della mia carriera, ma abbiamo anche perso una finale di Coppa contro l'Espanyol".

Come Zanetti, anche Milito è stato vicino a giocare con il Real. "Due volte c'è stato un avvicinamento. La prima a Saragozza, ma non so cosa accadde. Sarebbe stato un passaggio importante della mia carriera. La seconda dopo la finale di Champions, con l'arrivo di Mourinho. Se ne parlò, ma non si fece. Ero molto felice all'Inter. Lautaro? Lo vedo bene, felice all'Inter. E' in un club di primo livello in Europa. Ha le qualità per proseguire così, è molto giovane. Ha le qualità per giocare al Real o Barcellona o altri club grandissimi, ma è già in un top club".

Infine il futuro personale: "In questo momento commento le squadre italiane in Champions, è una buona possibilità di restare connesso con il calcio. Sono libero e ne approfitto per parlare con allenatori ed ex compagni. Mi permette di formarmi e continuare a studiare. In futuro, vedremo...".