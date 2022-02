Milito: “Derby occasione, l’Inter può scappare. Chi la decide? Spero Lautaro”

Parla il Principe: "Mi aspetto una gara durissima, tesa, perché in palio c’è molto. La classifica dice tutto"

"Vuol dire che mi aspetto una gara durissima, tesa, perché in palio c’è molto. La classifica dice tutto, il Milan deve vincere, l’Inter può scappare e fare il pieno di fiducia. È un’occasione, per entrambe".

"Spero e penso Lautaro. Detto che la forza dell’Inter fin qui si è vista più che altro nel gioco di squadra e Inzaghi farà bene a insistere su questo aspetto, credo che il Toro sia in un grande momento. È in salute, ha il morale alle stelle dopo le prestazioni con l’Argentina e questo cancella la stanchezza, fidatevi. Farà un grande derby".

Siete in contatto costante, pochi lo conoscono come lei. Qual è la più grande dote di Lautaro?

"La testa, senza dubbio. Ha voglia di crescere sempre, ha scelto la sua strada, ha un obiettivo chiaro e non si fermerebbe per nessun motivo. È un attaccante di livello mondiale, gioca già in una big d’Europa: nessun traguardo gli è precluso. E comunque ha una grande fortuna: giocare vicino a Dzeko".