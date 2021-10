Matthäus: “Lautaro trascinatore, amo Barella. Dzeko farà tantissimi gol”

L'analisi della leggenda: "Il presidente Zhang ha deciso che andavano sacrificati due giocatori importantissimi, ma era una situazione complicata"

Qualità al potere, come un oggetto prezioso, capace di generare, quasi istantaneamente, armonie lievi e suggestive. Anelli di congiunzione tra numeri dieci, non universi paralleli, nemmeno le caratteristiche mostrano chiare analogie in termine posizionale, ma questo non importa, perché il numero è di quelli che ti fanno capire implicitamente le elevate qualità di rango tecnico che possiede il giocatore in questione. E se questa pedina è il leggendario Lothar Matthäus, conviene sempre leggere con attenzione le sue dichiarazioni. Come quelle rilasciate alla Gazzetta dello Sport, in cui si mostra davvero soddisfatto del rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez: "Posso dire soltanto che il mio 10 è in buonissime spalle... Lautaro può giocare per tanti anni a Milano e sempre ad altissimo livello: gioca in una posizione diversa dalla mia, ma il numero in qualche modo ci lega. È un trascinatore, come solo i giocatori speciali sanno essere. Intendo quelli che fanno la differenza ad altissimi livelli. Ecco, lui riesce a farla".