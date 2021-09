Matthäus: “Barella tra i migliori giocatori italiani. Lautaro fa la differenza”

Il Toro, Barella, l'Europeo vinto dall'Italia e gli attaccanti del momento sotto la lente d'ingrandimento dell'ex dieci interista

"Sono contento in generale per lo sport in Italia, specie per il calcio. Loro hanno vinto anche il mondiale del 2006 in Germania come noi avevamo vinto sedici anni prima il Mondiale qui in Italia. Anche quest’anno l’Italia ha giocato molto bene, ho visto qualche partita allo stadio ed erano pronti dall’inizio per vincere questo titolo. Complimenti anche per la presentazione".