Direttamente da Napoli, Marco Materazzi ha voluto mandare un videomessaggio a Samuel Eto'o, oggi ospite alla 'Milano Football Week': "Hermano, te quiero - le parole di Matrix a testimonianza del forte legame con il Re Leone -. Non ti ringrazierò mai abbastanza perché mi hai fatto vincere la Champions, cosa che non avrei fatto con qualcun altro. Lui sa chi". Chiaro il riferimento a Zlatan Ibrahimovic, che lasciò Milano proprio per fare spazio al camerunese, il quale nella stagione successiva trascinò la squadra di José Mourinho alla vittoria del Triplete.