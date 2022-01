Materazzi entra nella Inter Hall of Fame: “Per me è un sogno che si avvera”

L'ex difensore orgoglioso del riconoscimento: "Non sono nato interista, ma di sicuro morirò interista"

"Entrare nella Inter Hall of Fame è per me un sogno che si avvera, è un motivo di orgoglio grandissimo vedere il mio nome accostato a leggende come Javier, Giacinto e Beppe: loro sono la storia!" il commento di Materazzi a Inter.it. "Con i tifosi dell'Inter ho sempre avuto un rapporto speciale: per loro sono sempre stato un esempio e loro lo sono stati per me - ha poi aggiunto -. Per gli interisti la cosa più importante è l'attaccamento alla maglia: io non sono nato interista, ma di sicuro morirò interista! Perché è un privilegio e un onore. La cosa che mi rende più orgoglioso della mia carriera è quella di essere diventato campione del mondo da interista. E poi quella di avere il primato unico di essere stato l'unico nella storia nerazzurra, fino a oggi, a essere diventato campione del mondo sia con la nazionale che con l'Inter".